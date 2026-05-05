الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

رحلة الموت.. تفاصيل مرعبة على متن «السفينة الموبوءة» للفيروس الجديد القاتل

فيروس هانتا
أحمد العيسوي

في مشهد أقرب إلى الافلام السينمائية، تحولت رحلة على متن السفينة السياحية “هونديوس” من تجربة فريدة بين أمواج المحيط الأطلسي إلى أزمة صحية غامضة أثارت قلقًا واسعًا على المستوى الدولي. فخلال أسابيع قليلة، توالت الوفيات والإصابات بين الركاب وأفراد الطاقم، وسط اشتباه في تفشي فيروس نادر وخطير يُعرف باسم “هانتا”، مما دفع الجهات الصحية العالمية إلى التحرك بشكل عاجل لاحتواء الموقف.

هذه القصة، التي بدأت برحلة استكشاف طبيعية، سرعان ما أصبحت نموذجًا لحالة طوارئ صحية معقدة، تتشابك فيها العوامل الطبية واللوجستية، وسط مخاوف من امتداد العدوى خارج حدود السفينة.

بداية الرحلة.. من المغامرة إلى القلق

انطلقت السفينة “هونديوس”، التابعة لشركة “أوشن وايد إكسبيديشنز” الهولندية، قبل نحو ثلاثة أسابيع وعلى متنها 149 شخصًا من 23 جنسية مختلفة، في رحلة استكشافية شملت القطب الجنوبي وعددًا من المحطات البحرية النائية.

لكن الرحلة لم تسر كما خُطط لها. ففي 11 أبريل، سُجلت أولى المؤشرات المقلقة بوفاة راكب هولندي على متن السفينة، دون أن يتمكن الطاقم الطبي من تحديد سبب الوفاة في ذلك الوقت، ما أثار تساؤلات أولية، لكنها لم تتحول إلى حالة طوارئ بعد.

لاحقًا، تم إنزال جثمان الراكب في جزيرة سانت هيلينا، بينما رافقت زوجته الإجراءات. غير أن الصدمة تضاعفت عندما تعرضت الزوجة نفسها لوعكة صحية خلال رحلة العودة، لتفارق الحياة بعد أيام قليلة، في تطور زاد من غموض المشهد.

تصاعد الأزمة.. حالات حرجة ووفيات متتالية

لم تتوقف الأحداث عند هذا الحد. ففي 27 أبريل، أصيب راكب بريطاني بوعكة صحية خطيرة استدعت إجلاءه بشكل عاجل إلى جنوب أفريقيا، حيث نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مدينة جوهانسبرغ، وهنا بدأت خيوط الأزمة تتضح بشكل أكبر، إذ كشفت الفحوصات الطبية إصابة الراكب بسلالة من فيروس “هانتا”، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا الفيروس بشكل مؤكد بين ركاب السفينة.

ومع بداية شهر مايو، سُجلت وفاة ثالثة لراكب ألماني على متن السفينة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تأكيد وجود أزمة صحية حقيقية، خاصة مع الإبلاغ عن ثلاث حالات مشتبه بها أخرى.

إصابات بين الطاقم.. الخطر لا يزال قائمًا

الأزمة لم تقتصر على الركاب فقط، إذ أعلنت الشركة المشغلة عن ظهور أعراض تنفسية حادة لدى اثنين من أفراد الطاقم، أحدهما في حالة بسيطة، بينما يعاني الآخر من حالة شديدة تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً.

ورغم عدم تأكيد إصابتهما بفيروس “هانتا” حتى الآن، فإن استمرار التحقيقات يعكس حجم القلق من احتمال وجود رابط وبائي بين الحالات المختلفة على متن السفينة.

في المقابل، شددت الشركة على أن الحالة المؤكدة الوحيدة للإصابة بالفيروس هي للراكب البريطاني الذي يتلقى العلاج حاليًا، لكن ذلك لم يقلل من المخاوف، خاصة مع طبيعة الأعراض وتكرار الحالات.

السفينة تحت الحصار.. إجراءات مشددة وانتظار الإجلاء

حاليًا، ترسو السفينة قبالة سواحل الرأس الأخضر، حيث يخضع الركاب وأفراد الطاقم لإجراءات احترازية صارمة، تشمل العزل داخل الكبائن، والتطهير المستمر، والمراقبة الطبية الدقيقة.

وتدرس الجهات المعنية إمكانية نقل الركاب إلى جزر الكناري، وتحديدًا مدينتي لاس بالماس أو تينيريفي، كوجهتين محتملتين لإنزال الركاب وإجراء الفحوصات اللازمة.

غير أن هذه العمليات لا تخلو من التعقيد، إذ تتطلب تنسيقًا دقيقًا مع السلطات الصحية المحلية والدولية، إضافة إلى الحصول على الموافقات الرسمية قبل تنفيذ أي عملية إجلاء أو نقل.

تحرك دولي واسع.. الصحة العالمية في قلب الحدث

تتابع منظمة الصحة العالمية تطورات الأزمة عن كثب، بالتعاون مع السلطات في الرأس الأخضر وهولندا، إلى جانب مشغلي السفينة. ووفقًا للتقارير، تم تسجيل 6 حالات مشتبه بها حتى الآن، توفي منها 3، بينما لا يزال مريض في حالة حرجة، إضافة إلى حالتين على متن السفينة في انتظار الإجلاء.

وأكدت الدكتورة ماريا فان كيركوف، المسؤولة في المنظمة، أن الجهود تتركز حاليًا على علاج المرضى، وضمان سلامة بقية الركاب، مع إجراء تحقيقات وبائية لتحديد مصدر العدوى.

كما تعمل الفرق المختصة على تتبع المخالطين، وإجراء الفحوصات المخبرية، في محاولة لمنع انتشار الفيروس خارج نطاق السفينة.

ما هو فيروس “هانتا”؟ ولماذا يثير كل هذا القلق؟

فيروس “هانتا” ليس من الفيروسات الشائعة، لكنه يُعد من الأمراض الخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان عبر القوارض، سواء من خلال استنشاق هواء ملوث أو ملامسة أسطح ملوثة.

تبدأ أعراضه عادة بشكل يشبه الإنفلونزا، مثل الحمى والتعب وآلام العضلات، لكنها قد تتطور سريعًا إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها ضيق التنفس وامتلاء الرئتين بالسوائل، مع معدل وفاة قد يصل إلى 40%.

وفي بعض الحالات، يظهر المرض في صورة “حمى نزفية كلوية”، قد تؤدي إلى فشل كلوي وانخفاض حاد في ضغط الدم، بنسبة وفاة تتراوح بين 1 و15%.

ولا يوجد علاج محدد للفيروس حتى الآن، حيث يعتمد التعامل معه على الرعاية الداعمة، ما يجعل التشخيص المبكر عاملًا حاسمًا في إنقاذ المصابين.

هل هناك خطر على العالم؟

رغم خطورة الحالات المسجلة، تشير التقديرات الأولية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الخطر العام على السكان منخفض، خاصة أن انتقال الفيروس بين البشر يُعد نادرًا للغاية.

ومع ذلك، فإن طبيعة الرحلة الدولية وتعدد الجنسيات على متن السفينة يفرضان حالة من الحذر، تحسبًا لأي سيناريو محتمل.

 

تكشف أزمة السفينة “هونديوس” عن هشاشة الأنظمة الصحية أمام الأمراض النادرة، خاصة في البيئات المغلقة مثل السفن، حيث يمكن لأي عدوى أن تنتشر بسرعة وتتحول إلى تهديد جماعي.

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
رفع اشغالات
صحة الشرقية
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
