قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يوقف انتصارات بيراميدز في الدوري المصري
الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية : الحسابات الختامية مرآة حقيقية تعكس كفاءة الأداء الحكومي وليست مجرد أرقام

الدكتورة أمل عصفور
الدكتورة أمل عصفور
حسن رضوان

أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، أن الحسابات الختامية للدولة ليست مجرد أرقام تُعرض، بل تمثل مرآة حقيقية تعكس كفاءة الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن التحديات الجيوسياسية الراهنة فرضت نفسها على الموازنة العامة وعلى الاقتصاد بشكل عام ولكن هناك عدد من الملاحظات على الحسابات الختامي يجب تداركها مستقبلا لدفع معدلات النمو

وأوضحت عصفور، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة، أن القراءة الدقيقة للحسابات الختامية تكشف عن فجوات متعددة، أبرزها الفجوة بين تقديرات الموازنة ونتائج التنفيذ الفعلي، والفجوة بين الإيرادات والنفقات، وكذلك بين الفائض الأولي والعجز الكلي، وهو ما يعكس تحديات في تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

 الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء

وشددت على ضرورة الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبارها أداة حديثة تضمن ربط الإنفاق العام بمؤشرات قياس واضحة، بما يحقق كفاءة أعلى في تخصيص الموارد مقارنة بموازنة البنود التقليدية.

وأشارت إلى وجود خلل في هيكل الإيرادات يتمثل في الاعتماد الكبير على المتحصلات الضريبية، بالتوازي مع استمرار وجود متأخرات ضريبية لدى عدد من الجهات، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل المواطن العبء الأكبر، مطالبة بوضع آليات أكثر فاعلية لتحصيل هذه المستحقات.

وأضافت أن الحسابات الختامية أظهرت أيضًا تضخم أعباء خدمة الدين، بما يحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو القطاعات التنموية، إلى جانب وجود مستحقات متأخرة لدى بعض الجهات الحكومية، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لوضع منظومة واضحة لتحصيلها، بما يسهم في خفض عجز الموازنة.

وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، لفتت إلى أن تراجع عوائد بعض هذه الهيئات أو تحقيقها خسائر مقارنة بالمستهدفات يستدعي إعادة هيكلة شاملة، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

واختتمت عصفور بالتأكيد على أهمية إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات الإنتاج الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والصناعات التكنولوجية، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد العالمي والقطاعات الخدمية.

النائبة أمل عصفور حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

رئيس جامعة القاهرة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جهود الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الكرامة والمساواة

استخراج الفيش الجنائي وصحيفة الحالة الجنائيه

بـ 70 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج الفيش الجنائي 2026

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 تدريجيًا اعتبارًا من 8 مايو

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد