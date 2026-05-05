فرنسا تجدد المطالبة بتحقيق العدالة لجنودها الذين لقوا حتفهم في لبنان

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مطالبة بلاده بتحقيق العدالة للجنود الفرنسيين ضمن اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، الذين لقوا حتفهم في لبنان.

وقال بارو، عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إنه أكد من جديد هذا المطلب الأساسي لوزير العدل اللبناني عادل نصار .. مشيراً إلى أن فرنسا مدينة لجنودها الذين سقطوا أثناء أداء مهمتهم في خدمة السلام بلبنان.

وشدد الوزير الفرنسي على أن بلاده تقف إلى جانب اللبنانيين الذين يتطلعون إلى دولة تحكمها سيادة القانون، ولا تقبل بالإفلات من العقاب.