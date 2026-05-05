القومي للطفولة: أي توقف عن العلاج دون طبيب جريمة تهدد حياة الطفل

أكد الدكتور صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وقف علاج الأطفال بناءً على ادعاءات غير علمية يمثل خطرًا بالغًا قد يهدد حياتهم بشكل مباشر، موضحًا أن دور المجلس هو رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك وحدة رصد تتابع بشكل مستمر المحتوى المنشور، وقد رصدت منشورًا لسيدة أفادت فيه بأن طفلها توقف عن تلقي العلاج الدوائي واعتمد على نظام غذائي فقط، وهو ما وصفه بأنه أمر كارثي قد يؤدي إلى وفاة الطفل، موضحًا أن الأنظمة الغذائية لا تغني بأي حال من الأحوال عن العلاج الدوائي، ولا يمكن الاعتماد عليها كبديل لعلاج الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن أي تعديل أو وقف للعلاج يجب أن يتم فقط تحت إشراف طبي متخصص.

وأضاف صبري عثمان، أن ذلك ينطبق بشكل خاص على حالات سكر الأطفال، موضحًا أن النظام الغذائي مهما كان لا يمكن أن يحل محل الأنسولين أو العلاجات الأساسية، مشيرًا إلى أن المجلس يقوم بدور توعوي مهم في هذا الإطار، وفي حال رصد أي حالة تعرض حياة طفل للخطر يتم التوجه فورًا لإبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال

ونوه صبري عثمان، بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية قصوى لحماية الأطفال، ويتدخل في حالات الانتهاكات عبر إخطار الجهات المختصة وتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال، مشيرًا إلى وجود وحدة للدعم النفسي داخل المجلس، تعمل على تقديم التأهيل للأطفال المتضررين من العنف أو الاستغلال أو أي صور من صور الانتهاك.