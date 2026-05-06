إنجي كيوان تُفاجئ الجمهور بشخصية «مشيرة» في «الفرنساوي» | تفاصيل

شهدت منذ أولى حلقات المسلسل تطل إنجي كيوان على الجمهور في ملامح مختلفة هذه المرة، وتقدم شخصية أكثر تعقيدًا وهشاشة في آنٍ واحد.. في أدائها لشخصية «مشيرة»، تكشف كيوان عن طبقات نفسية متناقضة، وهذا ضمن أحداث مسلسل الفرنساوي.

«مشيرة» امرأة قوية في ظاهرها، لكنها تقف على حافة الانهيار حين تُدفع إلى مواجهة مصير لا يمكن التنبؤ به.. هذا التحوّل في الأداء يمنح الشخصية بُعدًا إنسانيًا واضحًا، ويضعها في قلب صراع داخلي لا يقل حدة عن تصاعد الأحداث من حولها

تجد “مشيرة” نفسها في مواجهة تهديد مباشر من شاب يمتلك صورًا وفيديوهات تجمعهما، ويبدأ في ابتزازها بها. أمام هذا المأزق، تلجأ إلى المحامي خالد الفرنساوي (عمرو يوسف) طلبًا للمساعدة، ليوافق على تولي القضية ويبدأ في توجيهها بشأن كيفية التعامل مع الوضع.

لكن سرعان ما يتصاعد التوتر، ويخرج الموقف عن السيطرة، لتقرر مشيرة مواجهته بنفسها. تتجه إلى منزله بعد أن تستولي على مسدس زوجها، وهناك ينتهي اللقاء بمقتله دفاعًا عن نفسها بعدما حاول الاعتداء عليها.

في أعقاب الحادث، تعيش مشيرة حالة من الانهيار، وتستنجد بخالد الذي يسارع للتدخل، محاولًا احتواء الموقف والتلاعب بتفاصيله لإنقاذها من العواقب القانونية.

تعيد “مشيرة” تمثيل ما حدث بالكامل أمامه، في مشهد موتّر ومؤثر نرى فيه الجانب الإنساني الضعيف للإعلامية الشهيرة بجرأتها لكنها تنهار أمام احتمالية مواجهتها للإعدام.. لكن ينجح الفرنساوي في التلاعب بالأحداث وإنقاذها من حبل المشنقة.

“الفرنساوي” مسلسل دراما وتشويق وإثارة تدور أحداثه حول خالد مشير الفرنساوي المحامي الذكي والداهية الذي لا يؤمن بالعدالة المطلقة قدر إيمانه بقوة النص القانوني. يُعرف في الوسط القانوني بقدرته الفائقة على قلب الموازين، ليس بالبحث عن الحقيقة، ولكن عبر استغلال ثغرات القانون وتطويعها لصالح موكليه.