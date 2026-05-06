قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بالنيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
ياسمين بدوي

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي 

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة القاهرة تم إعلانه رسميا ، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من 16 إلى 18 مايو ، ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، امتحاناتهم في الفترة من 16 إلى 20 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي :

  • الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.
  • الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة القاهرة ، فقد تقرر أن تكون امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي في الفترة من 16 إلى 20 مايو، ، في حين تعقد امتحانات النقل الإعدادي المهني من 16 إلى 21 مايو 

وبخصوص موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة الجيزة فهي كالتالي:

  • الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • الشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) تقرر أن يكون خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي 

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة القاهرة ، فقد تقرر رسميا أن تكون خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

بينما تقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة الجيزة كالتالي:

  • الصف الأول الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.
  • الصف الأول الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.
  • الصف الأول الثانوي (مكفوفين): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة القاهرة ، خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي:

  • الصف الثاني الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.
  • الصف الثاني الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.
  •  الصف الثاني الثانوي (مكفوفين): من الأحد 17 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع


في محافظة القاهرة تعقد امتحانات الترم الثاني 2026 في المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 1 و2 يونيو، و تجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، وكذلك تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال نفس الفترة.

وفي محافظة الجيزة ، تعقد امتحان مواد المستوي الرفيع لجميع المراحل من يوم الأثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢٦ إلي يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦  ، وتعقد امتحانات المواد خارج المجموع للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026 ، وللمرحلة الثانوية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.

May be an image of map and text
May be an image of map and text
May be an image of text
May be an image of map and text
May be an image of map and text
May be an image of text
May be an image of ‎text that says '‎රனி محافطة الجيزة مديرية التربية اللعليم ادارة شئون الطلية الامتحالات جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة النعليم الأساسي عام-لغات عام لغات المدة (الفصل الدراسي الثانى ۲۰۲۵/۲۵۵ ا الزمن إلى اعتان ونصف لخمش) الإملاه من المادة ساعان والتاريخ اليوموالتاريخ اللغة العربية والخط ساعة ونصف الخميس ٢٢/٢/٦ ۱۱:۳۰ ساعتان الجبر والأحصاء التربية الدينية السيت ۲۲/٢/٦ ساعتان الهندسه ساعتان ：·・ الاحد ٢/٦/۷ ساعتان العلوم い：1・ ・ ساعة الاثنين ٢/٢/٨٨ التربية القنية اللغه الاجنبيه 1：で ساعتان الكمبيوتر وتكنولوجيا المطومات ነ።. االثلاثاء ٢٢/٢/٩ ساعة الدراسات الاجتماعية 1：マ التربية الرياضية(خاص بالسميدية الاربعاء ۲٩/١/٠٠‎'‎
May be an image of blueprint and text
May be an image of ‎text that says '‎غالااقروه LaM محافظة الجيزة مديرية التعليم ادارة شئون الطلبة الامتحانات العدة جدول استرشادی امتحان الصف الخامس الابتداني الفصل الدراسي الثانى مايو ٢٦ ١ رسمی خاص لغات تجریبی) إلى من ساعتان ونصف الى イ:で・ من ۱۱:٠۰ المادة ۱۱:۳۰ ساعة ٠:٠۰ ۱۱:۰ اللفة العربية ساعة ونصف السبت ・￥1/0/1 ۰:۰ ۱۱:۳۰ イ：・・ العلوم 1・：イ・ ساعة ونصف الاحد ٢٠٢٢/٢/١٧ ۰:۰۰ ۱۱:۳۰ ۱۱:۰ اللفة الانجليزية ۱۰:۳۰ ساعة ونصف ۹:۰۰ الاثين ٢٠/٩/١٨٨ ۱:۳٠ الدراسات الاجتماعية الثلاثاء ٢۲٩/٢/۱۹ ٠:٠۰ الرياضيات الاربعاء ۲٢/٢/۰ يعقد امتحان تكميلى للطلاب النين تغييوا بعذر مقبول عن ماده او اكثر فى الفصل الدراسى الاول فى الفتره المسائيه ووفقا لجدول الفصل الدراسى الثاتى.‎'‎
May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎ಜిావలి محافظة الجيزة مديرية القريية القعليم ادارة شئون الطلبة الامتحالات العدة جدول استرشادی امتحان الصف النانى الإعدادى الفصل الدراسي النانى مايو ٣ رسمی خاص لفات تجریبی) المادة سبا عتان ونصف دقيقة טצללי) جعع) من ۱۱:۰۰ ۱۱:۲۰ ساعتان 4：0… البرم التاريخ اللفة العوربية والخط ۱۱:٠٠ سساعتان 4: ٢٩/٩/١٦٦ ۱۱:۰۰ اللغة الأجنبية ساعتان 42· الأحد ۰۲۹/۵/۱۷ ۱۱:۰۰ الرياضيات ۱۱:٠٠ ساعتان الاثنین ۲٩/١/٨ 1:•• العلوم الثلاثاء ۲٩/١/١٩ الدراسات الاجتماعية الاربعاء ۲۲/٢/۲۰ يعقد امتحان تکمیلی للطلاب الذين تفيبوا بعذر مقبول عن ماده او اكثر فى الفصل الدراسى الاول فى الفتره المسانيه ووفقا لجدول الفصل الدراسى الثانى‎'‎‎
May be an image of ‎text that says '‎مننل പக கුனி محاضطفة الجيزة مديرية التربية التعليم ادارة شنون الطئبة الامتحالات ក العذة جدول استرشادی امتحان الصف الثالث (الابتداني الفصل الدراسي الشانى مايو ۲۲۲۶ ٢٦ ٣ رسمی خاص لغات (تجریبى) صبا إلى من اعثان إلى من المادة ۱۱:٠۰ ۱١:٠٠ ساعة ونصف ٠:۰ ١۱:۰ اللغة العربية ۱۱:٠۰ ۱٠:۳۰ السيت ٢٢٢/٩/١٦٦ ساعة ونصف ٠:۰ ۱۱:٠۰ الرياضيات الأحد ٢٠٢٢/٥/٧٧ ۰:۰ اللغة الانجليزية الأثثين ٢٢٠٢٩/٢/١٨٨ يعقد امتحان تکمیلی للطلاب الذين تغيبوا بعذر مقبول عن ماده او اکثر فى النصل الدراسى الاول فى الفتره المسائيه ووفقا لجدول الفصل الدراسى الثانى.‎'‎
May be an image of ticket stub, map, blueprint and text
May be an image of ‎blueprint and ‎text that says '‎منن_اه الحيه محافطة الجيزة مديرية التربية التعليم ادارة شئون الطلبة الصدة جدول استرشادی امتحان الصف السادس الابتداني الفصل الدراسي الثانى مايو 6۶ ۱٢ رسمی خاص لفات تجریبى) من ساعثان ونصف من المادة ۱۱:۰۰ ۱:٣٣ ساعة ونصف والتاريخ ... ۱۱:۰ اللفة الربية ۱۱:۰۰ ۱۰:۳۰ ساعة ونصف السبت ٢٩/٩/٦٦ ٠٠٠ ۱: ۱۲:۰۰ العلوم الاحد ٢٠٢٢/٢/٧ ساعة ونصف ٠:٠۰ :イ・ ۱۲:۰۰ اللفة الانجليزية ۱۰:۳۰ الاثتين ٢٢٩/٢/١٨ ساعة ونصف ۹:٠٠ ۱:۳ ۱۲:۰۰ الدراسات الاجتماعية الثلائاء ٢۲۲/۲/۱۹ ٠:٠٠ الرياضيات يعقد امتحان تکمیلی للطلاب تغييوا بعذر مقبول عن ماده او اكثر فى الفصل الدراسی الأول في الفتره المسائيه ووفقا لجدول الفصل الدراسى الثانى. الاربعاء ۲٢/۲/۰۰‎'‎‎
May be an image of ‎ticket stub, blueprint and ‎text that says '‎یرماترید_اعم إدار شنون الطلبة والامتحائات محافظه الجيزه مديريه التربيه والتعليم توجبه عام اللغه الفرنسية/ /الايطاليه الأسبائيه/ الالمانيه مفترح جدول امنحان اللغه الثانيه للمدارس الرسميه لفات والمتميزه لغات الفصل الدرلسى الثانى ٢٢٥) ٢۲۲٢/٢۰ من إلى العدة ساعة ونصف من الصف ۱۰:.۰ 1: ۰:۰ ساعة ونصف اليوم اليوموالشاریخ الخامس الابتدانى ٠:٠ ساعه ونصف الثالث الا عدادى الاثثين ١٢/٥/١ ۱۰:۳۰ ٠:٠٠ ساعه ونصف السادس الابتدائى ١٠:۳۰ ٠:٠٠ ساعة ونصف ساعة ونصف الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/۱۲ الاول الاعدادى １・：で・ 9：・… ۰:٠٠ الرابع الابتدائى الثانى لاعدادى الاربعاء ٢٢/٢/١٣۳‎'‎‎
May be an image of ‎musical instrument and ‎text that says '‎مديرية التربية والعليم بالجيزة توجيه عام اللغة الانجليزية مقترح جدول امتحان المستوي الرفيع لغة انجليزية للمدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات للفصل الدراسي الثاني ٢٥ ٠۲٠٢٢/۲۰۰۰ ملاحظات من الزمن ١١ الصف ساعة ونصف ٩ ١٠..۰ ورقة ورقةاولي اولي ورقة ثانية ۳ ابتداني اليوم والتاريخ الاثثنين ۹ ۱٢.۳۰ اعدادي ١١ ٢٩/٥/١ ١٠.۰٠ ساعتين ساعة ونصف ساعة ونصف عة ونصف ثانوي ٩ ١١ ۹ ١٠.۳۰ ورقة ورقةاولي اولي ورقة ثانية ٤ ابتدائي اعدادي ساعتين ٩ الثلاثاء ۱٢.۳۰ ساعة ونصف ١١ ٢٢٢/٢/٢١٢ ١١ ثانوي ساعة ونصف ١١ ساعتين ١١ ابتدائی ۹ ساعتين الاربعاء ساعتين ۶ ابتدائي ٣ اعدادي ٠۲٢/۵/۳۳‎'‎‎
May be an image of text
May be an image of text
امتحانات الترم الثاني 2026 امتحانات الترم الثاني الترم الثاني 2026 الترم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

هجرة غير شرعية

قرار من النيابة بشأن سماسرة الهجرة غير الشرعية

المستشار محمد السعيد الشربيني

مناقشة شهود الإثبات في محاكمة 25 متهما بـ«خلية أكتوبر» الإرهابية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني

مرافعة النيابة في محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل.. اليوم

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد