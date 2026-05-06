مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة القاهرة تم إعلانه رسميا ، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من 16 إلى 18 مايو ، ويؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، امتحاناتهم في الفترة من 16 إلى 20 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الابتدائي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي :

الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.

الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.

الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.

الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة القاهرة ، فقد تقرر أن تكون امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي في الفترة من 16 إلى 20 مايو، ، في حين تعقد امتحانات النقل الإعدادي المهني من 16 إلى 21 مايو

وبخصوص موعد امتحانات الترم الثاني 2026 الإعدادي محافظة الجيزة فهي كالتالي:

الصف الأول الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الصف الثاني الإعدادي (عام – صم – مكفوفين – مهني): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.

الشهادة الإعدادية (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة (العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) تقرر أن يكون خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة (العامة – مهني – مكفوفين – صم): من الخميس 4 يونيو إلى الأربعاء 10 يونيو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة القاهرة ، فقد تقرر رسميا أن تكون خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

بينما تقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 أولى ثانوي محافظة الجيزة كالتالي:

الصف الأول الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

الصف الأول الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

الصف الأول الثانوي (مكفوفين): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة القاهرة ، خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 تانية ثانوي محافظة الجيزة ، فهي كالتالي:

الصف الثاني الثانوي العام: من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو 2026.

الصف الثاني الثانوي (صم): من السبت 16 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

الصف الثاني الثانوي (مكفوفين): من الأحد 17 مايو إلى الخميس 21 مايو 2026.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع



في محافظة القاهرة تعقد امتحانات الترم الثاني 2026 في المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 1 و2 يونيو، و تجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، وكذلك تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال نفس الفترة.

وفي محافظة الجيزة ، تعقد امتحان مواد المستوي الرفيع لجميع المراحل من يوم الأثنين ١١ / ٥ / ٢٠٢٦ إلي يوم الأربعاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٦ ، وتعقد امتحانات المواد خارج المجموع للمرحلتين الابتدائية والإعدادية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026 ، وللمرحلة الثانوية: من الاثنين 11 مايو إلى الأربعاء 13 مايو 2026.