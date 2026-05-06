قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
تأهل لـ الكونفدرالية.. 3 ألقاب محلية وإنجازات تاريخية لـ سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه مطروح: تلبية احتياجات المواطنين خلال الصيف وضمان وصول المياه بشكل وآمن

رئيس شركة مياه مطروح خلال تفقد محطة المياه
رئيس شركة مياه مطروح خلال تفقد محطة المياه
ايمن محمود

تفقد العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عددًا من المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والمحطات بمدينة مرسي مطروح.

تابع الدسوقي أعمال الإحلال والتجديد برفع مياه "السيركو"، كما اطلع على سير العمل بمنفذ توزيع مياه "غراب" الريفية، بالإضافة إلى تفقد أعمال إحلال وتجديد منفذ توزيع مياه "غراب الكيلو 8"، وذلك في إطار خطة الشركة للاستعداد لفصل الصيف ورفع كفاءة شبكات التوزيع.

كما شملت الجولة تفقد أعمال إحلال وتجديد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق الساخنة، والتي تشمل منطقة شارع علم الروم، وشارع علي حميدة، وشارع القصر، بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان استقرار الضغوط.

وتفقد العميد الدسوقي رافع مياه مشروع "ابني بيتك" بمنطقة علم الروم، ورافع مياه "أولاد جبريل" بمنطقة القصر، وذلك استعدادًا لتشغيلهما الفعلي لدفع المياه للمناطق المحيطة.

كما أجرى جولة تفقدية لأعمال ترميم الحوض الترابي الخاص بمياه الصرف الصحي المعالجة، وتابع سير العمل بمنفذ توزيع مياه "غراب القصر"، واختتم جولته بتفقد منفذ توزيع مياه "غراب أم الرخم" استعدادًا لتشغيله.

وشدد علي الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ، وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الصيف وضمان وصول المياه بشكل منتظم وآمن لكافة أحياء المدينة لمواكبة احتياجات المواطنين.

محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح مطروح اخبار المحافظات مياة مطروح الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

الأنبا بولا مطران طنطا

الأنبا بولا يكشف 3 فئات محرومة من الزواج الثاني في المسيحية

خلال اللقاء

خلال منتدى إسطنبول.. "سيسريك" تطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المياه

"معلومات الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بموضوع "التنمية الريفية"

معلومات الوزراء يوثق أبرز توصيات المراكز البحثية والجامعات بالتنمية الريفية

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد