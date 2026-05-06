مياه مطروح: تلبية احتياجات المواطنين خلال الصيف وضمان وصول المياه بشكل وآمن

تفقد العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عددًا من المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والمحطات بمدينة مرسي مطروح.

تابع الدسوقي أعمال الإحلال والتجديد برفع مياه "السيركو"، كما اطلع على سير العمل بمنفذ توزيع مياه "غراب" الريفية، بالإضافة إلى تفقد أعمال إحلال وتجديد منفذ توزيع مياه "غراب الكيلو 8"، وذلك في إطار خطة الشركة للاستعداد لفصل الصيف ورفع كفاءة شبكات التوزيع.

كما شملت الجولة تفقد أعمال إحلال وتجديد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق الساخنة، والتي تشمل منطقة شارع علم الروم، وشارع علي حميدة، وشارع القصر، بهدف تحسين جودة الخدمة وضمان استقرار الضغوط.

وتفقد العميد الدسوقي رافع مياه مشروع "ابني بيتك" بمنطقة علم الروم، ورافع مياه "أولاد جبريل" بمنطقة القصر، وذلك استعدادًا لتشغيلهما الفعلي لدفع المياه للمناطق المحيطة.

كما أجرى جولة تفقدية لأعمال ترميم الحوض الترابي الخاص بمياه الصرف الصحي المعالجة، وتابع سير العمل بمنفذ توزيع مياه "غراب القصر"، واختتم جولته بتفقد منفذ توزيع مياه "غراب أم الرخم" استعدادًا لتشغيله.

وشدد علي الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ، وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الصيف وضمان وصول المياه بشكل منتظم وآمن لكافة أحياء المدينة لمواكبة احتياجات المواطنين.