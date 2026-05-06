الرئيس السيسي للمجلس العالمي للسفر: نسعى لاستقبال ٣٠ مليون سائح سنويا

كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مانفريدي ليفيبفر دوفيديو رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وجلوريا جيفارا الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس، ونيك آدامز المبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في الإدارة الأميركية، و أودري هيندلي رئيس شركة “أمريكان إكسبرس ترافل”، وباولو بارليتا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أرسنال سبا”، وإيهان بكتاش الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “كورال ترافل جروب”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب برئيس المجلس والوفد المرافق، مؤكِّدًا أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمي للسفر والسياحة باعتباره أحد أبرز الكيانات الدولية الممثلة للقطاع السياحي الخاص، وذلك لدعم نمو السياحة وتعزيز استدامتها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة أشار إلى حرص المجلس على تنظيم الفعالية الدولية البارزة "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين" في مصر، بمشاركة ٢٧٠ من كبار رؤساء وممثلي شركات السياحة والسفر العالمية، في إطار رحلة بحرية تمر عبر قناة السويس وعدد من المدن والموانئ المصرية.

وأكد أن انعقاد هذه الفعالية في مصر يُعتبر رسالة قوية وتأكيدًا على الثقة الكبيرة في المقومات السياحية المصرية المتنوعة والمتميزة، وفي مناخ الاستقرار في مصر، والجهود المصرية المبذولة لتطوير القطاع السياحي، وقوة صناعة السياحة في مصر، ونجاح مصر في استقطاب المزيد من السائحين والاستثمارات في قطاع السياحة، مشدِّدًا على أن مصر تظل وجهة مفضلة يتطلع الجميع لزيارتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وفد المجلس أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر وتطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات السياحة والاستثمار السياحي، ودعم جهود الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية.

وفي هذا السياق، نقل نيك آدامز المبعوث الرئاسي الشخصي للسياحة في الادارة الاميركية تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس، مؤكِّدًا رغبة الولايات المتحدة في زيادة حجم السياحة بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص مصر على مواصلة تطوير قطاع السياحة للوصول إلى هدف استقبال ٣٠ مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن اختيار مصر لاستضافة فعالية المجلس يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها السياحية، ومبدِيًا استعداد مصر لاستضافة المزيد من فعاليات المجلس وتقديم كل الدعم اللازم لذلك. 

كما شدد الرئيس على أن الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان يمثل ضرورة حتمية، وهو ما ثمّنه أعضاء الوفد الذين توجهوا بالشكر للسيد الرئيس على جهود سيادته لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

