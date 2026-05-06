بشعار الثمانينيات.. مصر للطيران تحيي "الهوية التراثية" لطائراتها على طراز B737-800

نورهان خفاجي

في لمسة وفاء تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل، وبمناسبة ذكرى تأسيس "مصر للطيران" في السابع من مايو، احتفت الشركة الوطنية ببدء تشغيل طائرتها من طراز B737-800 بكسوتها التراثية الجديدة (Retro Livery)، والتي استعادت من خلالها الشعار التاريخي باللونين "الأحمر والذهبي" الذي اشتهرت به خلال حقبة الثمانينيات.

تكريم فريق العمل

والتقى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بفريق العمل الذي نجح في تنفيذ مشروع إحياء الهوية التراثية في وقت قياسي. 

ووجه عادل الشكر والتقدير لأعضاء الفريق، مشيداً باحترافيتهم العالية وروح الانتماء التي ظهرت جلياً في إنجاز هذا العمل الفني والميكانيكي المتميز، مؤكداً أنهم قدموا نموذجاً مشرفاً لأبناء الصرح الوطني العريق.

مصر للطيران .. تاريخ ممتد لـ 94 عاماً

وأكد رئيس القابضة خلال اللقاء أن هذا المشروع، الذي يحمل شعار "تاريخُنا فخرُنا"، هو رسالة اعتزاز بمكانة مصر للطيران كأول شركة طيران في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. وأشار إلى أن إعادة تقديم الشعار التاريخي يهدف إلى تخليد المحطات المضيئة في مسيرة الشركة التي تمتد لأكثر من 94 عاماً، ليكون الماضي العريق دافعاً للأجيال الجديدة نحو مستقبل أكثر تميزاً.

ويُعد مشروع الـ "Retro Livery" تجسيداً لارتباط الشركة بجذورها الممتدة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الارتباط العاطفي للمسافرين بهوية وطنية حلقت في سماء المجد لعقود طويلة، مؤكدة ريادة مصر في مجال النقل الجوي عالمياً.

