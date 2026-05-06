كان بيلعب.. مصرع طفل غرقا بغرب الإسكندرية

لقي طفل صغير مصرعه غرقًا، اليوم، بطريق العامرية بمنطقة “سوق الثلاثاء” غرب الإسكندرية، في واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي.

تعود تفاصيل الحادث، بحسب روايات شهود عيان، إلى سقوط الطفل في إحدى تجمعات المياه أثناء لهوه بصحبة شقيقه الأصغر، حيث اختل توازنه وسقط فجأة، فيما هرع شقيقه للاستغاثة بالأهالي.

وعلى الفور، تجمع عدد من المواطنين وتمكنوا من انتشال الطفل من المياه، في محاولة لإنقاذه، حيث جرى نقله سريعًا إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة الغرق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة عقب الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.