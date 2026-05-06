خلال مؤتمر صحفي.. مناقشة التثقيف المالي ودوره في تعزيز الوعي الاقتصادي

شهدت القاهرة مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة أهمية التثقيف المالي ودوره في تعزيز الوعي الاقتصادي ودعم خطط الشمول المالي، في ظل التوسع في استخدام الخدمات البنكية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، والحاجة إلى رفع وعي المواطنين بآليات الإدارة المالية السليمة.

وأكد المشاركون أن التثقيف المالي يسهم في مساعدة الأفراد على إدارة مواردهم بصورة أكثر كفاءة، من خلال نشر مفاهيم الادخار والتخطيط المالي وإدارة الإنفاق، إلى جانب التعريف بالخدمات المالية الرسمية وطرق الاستفادة منها بصورة آمنة وفعالة.

وشهد المؤتمر استعراض عدد من المبادرات والبرامج التدريبية التي تستهدف الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم الثقافة المالية وتعزيز مفاهيم الشمول المالي داخل المجتمعات المحلية.

كما استعرضت QNET بالتعاون مع مصر الخير نتائج برنامج للتثقيف المالي، والذي استهدف تدريب مستفيدين في عدد من المحافظات على مفاهيم الإدارة المالية واستخدام الخدمات الرقمية، ضمن جهود نشر الوعي المالي ودعم التمكين الاقتصادي.

وأشار المشاركون إلى أن زيادة الوعي المالي أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، ما يتطلب تعزيز ثقافة الادخار وتنظيم الإنفاق واتخاذ قرارات مالية أكثر توازنًا.

وأكد الحضور أن برامج التثقيف المالي لا تقتصر على تقديم المعلومات النظرية فقط، بل تهدف إلى بناء سلوك مالي أكثر وعيًا، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي للأفراد والأسر ويساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على إدارة أعمالهم بصورة أكثر استدامة.