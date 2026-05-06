محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة وتحرير 32 محضرًا

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية موسعة استهدفت مناطق قحافة وشارع الرفاعي وآخر شارع سعيد بنطاق ثاني طنطا، إلى جانب حملات مماثلة بمراكز بسيون وكفر الزيات وبندر طنطا، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

توجيهات محافظ الغربية

ففي مناطق قحافة وشارع الرفاعي وآخر شارع سعيد ثاني طنطا، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم رصد مخالفات نقص وزن بواقع 17 و16 و15 جرامات بعدد من مخابز قحافة، إلى جانب ضبط مخبز بشارع الرفاعي لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز آخر بالشارع ذاته بنقص وزن 8 جرامات، كما تم ضبط مخبز بآخر شارع سعيد لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن رصد مخبز مغلق بسوق قحافة.

حملات مرورية

كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 13 محضرًا،وفي مركز بسيون، أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر شملت 7 مخالفات نقص وزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر تصرف في 28 شيكارة دقيق.

وفي بندر طنطا، تم تحرير 6 محاضر تضمنت 3 محاضر موازين، ومحضرين عدم وجود لوحة بيانات، ومحضر نظافة،كما شهد مركز كفر الزيات تحرير 3 محاضر شملت نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم مطابقة للمواصفات.

ردع مخالفين

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة 32 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز، بهدف متابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، حفاظًا على حقوق أهالينا.