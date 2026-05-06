بطولة جديدة في الأمانة.. مسعف يعيد 520 ألف جنيه لمصاب حادث سيارة بمطروح

شهد طريق مزلقان فوكة بمطروح حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة قائدها بكسور متفرقة وفقدان للوعي، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور لنقل المصاب والتعامل مع الحالة بشكل عاجل.

وفي استجابة سريعة، نجح المسعفان أحمد مرسى ومحمد عبدالمولى في التعامل مع الحادث بكفاءة عالية، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم يقتصر دورهما على إنقاذ المصاب فقط، بل امتد ليعكس أسمى معاني الأمانة، بعدما عثر أحدهما على مبلغ مالي كبير بحوزة المصاب يُقدر بـ520 ألف جنيه، حيث قام بتسليمه كاملًا إلى أهالي المصاب داخل المستشفى دون نقص.

هذا الموقف الإنساني النبيل لاقى إشادة واسعة، مؤكدًا أن رجال الإسعاف لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح فحسب، بل يقدمون نماذج مشرفة في النزاهة والضمير الحي، ليظلوا دائمًا في مقدمة الصفوف وقت الأزمات.