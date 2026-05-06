إيطاليا تطلق مبادرة بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم المدارس التي تستقبل طلابا من غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيطالية مبادرة لدعم المدارس الحكومية والخاصة غير الربحية ومراكز تعليم الكبار الإقليمية التي تستقبل طلابا من قطاع غزة لضمان الاندماج وحق الفلسطينيين في التعليم واستمراريته ، وخصصت تمويل بقيمة مليون ونصف المليون يورو.

وأوضح وزير التربية والتعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا أن هذه الخطوة الملموسة تجسد الالتزام بالخطة العامة التي أعدتها الحكومة في منتصف أكتوبر لإعادة إعمار غزة، من خلال استثمار محدد في استقبال الطلاب الفلسطينيين بالمدارس.

ولفت إلى أنه أوفي بوعد للطلاب الفلسطينيين الشباب الذين تم استقبالهم حتى لا يضيعوا فرصة بناء مستقبل كريم.

وأوضحت وزارة التعليم الإيطالية – في بيان صادر – أنه يمكن للمدارس تقديم ورش عمل لتعليم اللغة الإيطالية كلغة ثانية "الإيطالية للأجانب"، بجانب برامج تدريبية في المواد الدراسية الرئيسية "مثل اللغويات، الفنون، الفنون التعبيرية، الرياضيات، العلوم والتكنولوجيا" لتعزيز مهارات التدريس الأساسية.

وأشارت إلى أن المجتمع المحلي سيشارك في شراكات وتعاون مع الحكومات المركزية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ومنظمات القطاع الثالث والجامعات ومراكز البحوث والمهنيين المؤهلين والشبكات المحلية القائمة، فضلا عن مشاركة أولياء الأمور والأسر.