هند الضاوي: إسرائيل تواجه أخطر تحدٍ منذ 1948 والرأي العام الأمريكي ينقلب ضدها

قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، إن الصورة التي انتقلت إلى العالم عن إسرائيل في حربها على قطاع غزة ولبنان أصبحت منتشرة، والجميع يصدق أن إسرائيل هي المعتدية، وأن ما تفعله لا يمت للإنسانية بصلة.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك كاتبة إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل تمر بأسوأ وأخطر تحدٍ منذ عام 1948، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التحدي.

وأشارت هند الضاوي إلى أن الرأي العام الأمريكي أصبح مقتنعًا بالرواية الفلسطينية، وأن هناك حالة متزايدة من الكراهية تجاه إسرائيل، معتبرة أن الاعتقاد بإمكانية تغيير هذا الرأي العام الآن أمر خاطئ، ولفتت إلى أن السيناتور بيرني ساندرز يعد من أبرز اليهود المدافعين عن الحق الفلسطيني.