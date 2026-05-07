قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة
«لو أثقلتك الهموم وغلبك الضيق».. ردّد هذا الدعاء النبوي
الحكومة: سداد 714 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية.. والانتهاء من المديونية قريبا
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
الإخوان والقاعدة وداعش.. واشنطن تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب
أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟

الأموال
الأموال
محمد شحتة

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟ فأنا أعمل في شركة تبيع السلع الاستهلاكية للعملاء بنظام الدفع الفوري لكامل الثمن، أو بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثَّمن الأصلي للسلعة بحسب فترة السداد، وقد أخبرنا بعض الناس بأنَّ هذا حرامٌ وربا، فنرجو بيان الحكم الشرعي.

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه لا مانع شرعًا من البيع بالتقسيط مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي للسلعة، بشرط أن يكون الثمن محددًا بوضوح منذ بداية التعاقد، وأن يكون أجل السداد معلومًا للطرفين، مشيرة إلى أن هذا النوع من البيوع جائز كجواز البيع النقدي دون فرق في الحكم.

حكم البيع بالقسيط والفرق بينه وبين الربا

وأوضحت الدار أن البيع بالتقسيط يختلف جوهريًا عن الربا، رغم اشتراكهما في وجود زيادة على السعر النقدي، حيث إن هذه الزيادة في حالة التقسيط تُعد جزءًا من الثمن المتفق عليه مقابل السلعة، وليست زيادة منفصلة عن عقد البيع، لافتة إلى أن وجود السلعة كوسيط في العقد يُخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي إلى دائرة البيع المشروع.

وشددت على أن البيع والشراء من عقود المعاوضات المباحة شرعًا، التي تحقق مصالح الناس وتُيسر شؤون حياتهم، حيث تقوم على التراضي وتبادل المنافع بين الطرفين دون غبن أو تغرير.

وبيّنت دار الإفتاء أن الفارق الأساسي بين البيع بالتقسيط والربا يكمن في أن الأول يقوم على معاوضة سلعة بثمن مؤجل معلوم، بينما الربا يقوم على زيادة في القرض دون وجود سلعة، وهو ما حرمه الشرع تحريمًا قاطعًا.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، داعيةً إلى تحرّي الحلال والبعد عن الشبهات.

البيع الربا البيع بالتقسيط دار الإفتاء حكم البيع بالتقسيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

وزير الصحة

مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

ترشيحاتنا

النفط الامريكي

العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع إلى 96.33 دولارا للبرميل

غارات الاحتلال على جنوب لبنان

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا جديدة للاعتداءات الاسرائيلية

أرشيفية

مقـ.تل قيادي بارز في قوات درع السودان

بالصور

بوسي تثير الجدل بجمالها وأناقتها فى أحدث إطلالة

بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة
بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة
بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة

بخصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور

بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟

التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها
التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها
التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها

أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

فورد فوكس
فورد فوكس
فورد فوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد