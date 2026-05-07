قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في "وادي الرقاد" بمنطقة "حوض اليرموك"، في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 8 سيارات عسكرية توغلت باتجاه جسر وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك وانتشرت بالمكان.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت - يوم الخميس الماضي - في بلدة "جملة" بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، قبل أن تنسحب لاحقا.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة وسط مطالبات سورية للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.