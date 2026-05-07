59 نشاطًا و4307 مستفيدين.. محافظ الغربية يكشف عن حصاد وجهود وحدة السكان خلال أبريل

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود وحدة السكان بديوان عام المحافظة عن شهر أبريل 2026، وحجم الأنشطة والفعاليات المنفذة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تولي ملف السكان والتنمية البشرية اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بتحسين جودة حياة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن وحدة السكان واصلت خلال شهر أبريل تنفيذ 59 نشاطًا ومبادرة متنوعة استفاد منها 4307 مواطنًا بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتحسين الخصائص السكانية. وجاء محور الاستثمار في الثروة البشرية في مقدمة الأنشطة من خلال 23 ندوة ضمن مبادرة “شبابنا مستقبلنا” استفاد منها 2210 مستفيدين، إلى جانب تنفيذ 4 قوافل طبية و13 عيادة متنقلة ومبادرة “صحتك تهمنا” ضمن محور الحقوق الإنجابية لدعم الخدمات الصحية والتوعوية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شملت الجهود تنفيذ مبادرات “رفقًا بالقوارير” و“بيئتك مسئوليتك” لتمكين المرأة، إلى جانب مبادرتي “ثقافتنا في معرفتنا” و“تحدث معه” بمحور الاتصال والإعلام، فضلًا عن مبادرة “حروف من نور” في مجال التعليم. وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن هذه الجهود تعكس حرص المحافظة على بناء الإنسان ونشر الوعي داخل القرى والمدن، مشددًا على استمرار دعم المبادرات السكانية والتنموية للوصول إلى مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة الكامل لوحدة السكان خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر على المواطنين، بما يسهم في تعزيز المؤشرات السكانية والتنموية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.