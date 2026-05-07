محافظ البحر الأحمر يوجه برفع إشغالات ممشى شمال الأحياء واستكماله حتى «بيت الشباب»

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ممشى شمال الأحياء بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العمل والتأكد من التزام المحلات التجارية بالضوابط المنظمة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري بالمناطق السياحية والخدمية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ البحر الأحمر برفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة أمام المحلات التجارية، والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة وتشويه المظهر العام، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الشكل الحضاري للممشى.

كما ناقش الدكتور وليد البرقي مقترحًا لاستكمال وتطوير الممشى حتى منطقة «بيت الشباب»، بهدف توفير متنفس ترفيهي أوسع للمواطنين والزائرين، موجّهًا الإدارات المختصة بالمحافظة والمدينة بسرعة مراجعة المقترح ودراسته من الناحيتين الفنية والهندسية تمهيدًا للبدء في تنفيذه.

وأكد المحافظ أن ممشى شمال الأحياء يمثل متنفسًا حيويًا لأهالي المنطقة وزائريها، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية وآمنة وجاذبة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

وشدد الدكتور البرقي على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ قرارات رفع الإشغالات واستكمال أعمال التطوير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الغردقة.