وفاة شاب تشعل خناقة بين أفراد أسرته إثر خلاف على دفنه بالغربية والأمن يتدخل | فيديو وصور

شهدت ساحة محيطة بغرفة مشرحة مستشفي المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية صباح اليوم نشوب خناقة تخللها مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين أفراد أسرتين عقب وفاة حفيدهم شاب في نهاية العقد الثاني من عمره في حادث سير بطريق "المحلة - بطينة" لخلاف حول تحديد مكان دفنه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتدخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في حل تلك الأزمة بين طرفي أسرة الشاب الضحية كونه يتيم الأب والأم من خلال محاولة لم شمل الطرفين وإنهاء الفتنة الخلافية داخل ساحة مستشفي المحلة العام سعيًا في ضمان انتظام سير العمل .

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده ونقطة شرطة مستشفي المحلة العام يفيد بنشوب مشاجرة وخناقة وصلت لحد التراشق بالألفاظ بين أفراد أسرتين لخلاف علي دفن ابنهم "عبد العليم .ا"19 سنة ضحية حادث سير بنطاق طريق "المحلة - بطينة " بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

خلاف أسري

وأفاد شهود عيان أن الجهات المعنية تعاملت بحكمة مع طرفي الخلاف من الأسرتين عقب صدور قرار من النيابة العامة بدفن الشاب بمقابر قرية كفر الجنينة من طرف عصب الاب بينما رغب أقارب غصب الام بدفنه بمقابر قرية بطينة وتم احتواء الموقف قبل تفاقمه .

تدخل عاجل لإنهاء أزمة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.