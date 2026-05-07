استمرار الحملات الرقابية على محلات الدواجن والجزارة بمدينة سفاجا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على الأسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مدن المحافظة.

وجاءت الحملات تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث استهدفت مناطق الأشغال العسكرية وسفاجا البلد، وشملت عددًا من محلات الدواجن والجزارة والبقالة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة وسلامة الأغذية المعروضة.

وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، إلى جانب ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما قامت اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الغذائية والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والصحية.

واتخذت الجهات المشاركة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التنبيه بسرعة توفيق الأوضاع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حفاظًا على الصحة العامة وضبط الأسواق.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على مختلف المنشآت التجارية والغذائية، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

ونُفذت الحملة بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، والطب البيطري، والإدارة الزراعية، وإدارة التموين، وإدارة البيئة، ومركز الإصدار، تحت إشراف قسم التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بمدينة سفاجا.