أمير هشام: توروب يدين نفسه بنفسه بعد تصريحاته الأخيرة ولا يصلح لقيادة الأهلي

انتقد الإعلامي أمير هشام تصريحات توروب الأخيرة، مؤكدًا أنها أثارت حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي، بسبب حديثه عن بعض الملفات الفنية والإدارية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “تصريحات توروب عنجهية ولا يصلح لقيادة الأهلي، وهناك حالة استياء داخل النادي من كلامه عن عادل مصطفى وملف الصفقات”.

وأضاف: “توروب هو من تسبب في ضياع صفقة حامد حمدان وضم كامويش، ويدين نفسه بنفسه، ولا يستطيع قيادة فريق بحجم الأهلي”.

وأشار أمير هشام إلى أن حالة الغضب داخل الأهلي جاءت بسبب طريقة حديث المدرب عن بعض الملفات، في ظل حساسية المرحلة الحالية داخل القلعة الحمراء.