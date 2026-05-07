تطورات هامة داخل الأهلي.. ملف توروب لا يزال مفتوحًا والمدير الفني يتمسك بالبقاء

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي تفاصيل جديدة بشأن أزمة المدير الفني للنادي الأهلي توروب، مؤكدة أن جلسة ودية عُقدت معه قبل مباراة القمة أمام الزمالك لمحاولة إنهاء التعاقد بشكل ودي.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج “ملعب ON”، إن الجلسة جمعت المدير الفني بكل من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، حيث تم عرض فسخ التعاقد مقابل حصوله على راتب 6 أشهر، إلا أنه رفض الرحيل وأبدى رغبته في الاستمرار، مؤكدًا أنه لا توجد لديه أي أزمات مع النادي.

وأضافت أن كل ما تردد بشأن وجود اتصالات جديدة بعد مباراة المصري لإنهاء التعاقد غير صحيح، مشيرة إلى عدم وجود أي مخاطبات رسمية أو ودية سواء مع المدرب أو وكيله أو محاميه منذ الجلسة التي سبقت لقاء الزمالك.

وأوضحت أن رغبة الأهلي في فسخ التعاقد أصبحت معروفة، لكن حتى الآن لم تُعقد جلسة رسمية لحسم الملف بشكل نهائي، لافتة إلى أن المدرب كان مستاءً من توقيت الجلسة الودية قبل مباراة القمة، معتبرًا أن الفريق كان بحاجة للتركيز الكامل داخل الملعب.

وأكدت ريهام حمدي أن المدير الفني كان يتابع ما يُثار عنه في وسائل الإعلام، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الصحفي الأخير، بعدما نفى بشكل قاطع ما تردد عن قيادة الجهاز المعاون للفريق، في إشارة إلى رغبته في الرد على الانتقادات المثارة ضده خلال الفترة الماضية.