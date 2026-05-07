محافظات

5 اتهامات ضد البلوجر دنيا فؤاد.. تفاصيل مثيرة حول قضية جمع تبرعات بالملايين

الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المقدمة ضد البلوجر دنيا فؤاد، بعد اتهامها بجمع تبرعات مالية من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم إصابتها بأمراض خطيرة، على خلاف الحقيقة، وفق ما جاء في البلاغات المتداولة.

وشملت الاتهامات الموجهة لها:
جمع تبرعات دون وجه حق، ادعاء الإصابة بأمراض خطيرة غير حقيقية، النصب والاحتيال على المتابعين، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، التربح غير المشروع من تعاطف المواطنين.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات ما زالت جارية، مع فحص المستندات والتحويلات المالية المرتبطة بالواقعة، للوقوف على حقيقة الاتهامات وحجم المبالغ التي تم جمعها.
كما أشار مصدر قانوني إلى أن عدداً من المتبرعين تقدموا ببلاغات رسمية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحة الوقائع المتداولة.
وأثارت القضية حالة واسعة من الجدل والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور ومقاطع فيديو ظهرت خلالها دنيا فؤاد وهي تتحدث عن حالتها الصحية وتطلب الدعم من المتابعين.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التلفزيونية، بشأن ادعاء سيدة إصابتها بأورام سرطانية على خلاف الحقيقة، وجمعها مبالغ مالية من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية. 


وبحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا من صحفية مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تتهم فيه البلوجر دنيا فؤاد بالنصب والاحتيال واستغلال المتابعين في جمع تبرعات مالية بزعم احتياجها للعلاج من مرض السرطان. 
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. 
وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع تبرعات مالية من المواطنين للمساعدة في العلاج، بعد شعورها بآلام اعتقدت أنها أورام سرطانية، إلا أنها لم تقدم أي مستندات أو تقارير طبية تؤيد ادعاءاتها.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لكشف ملابسات القضية كاملة.
 

