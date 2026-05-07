قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية
الجناح المصري يعود إلى سوق الأفلام في مهرجان كان 2026
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب "أبناؤنا في الخارج" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بصفوف (المستوى الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائي)، تُتاح لهم ملفات تقييم الأداء اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٦، وذلك من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف التقييم، يقوم ولي الأمر بمسح الملف إلكترونيًا وتحويله إلى ملف بصيغة (PDF) ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط:
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى السادس الإبتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتكميلي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ويتأكد الطالب بكتابة بياناته الشخصية كاملة أعلى ورقة الأسئلة (الاسم – رقم الجلوس)، وفي حال عدم معرفة رقم الجلوس يتم كتابة الرقم القومي للطالب أو الرقم البديل.

وتأتي الامتحانات كلها بنظام الاختيار من متعدد (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثانى الثانوي وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والبدائل فى الاختبارات المتاحة بشكل جيد، حيث يتم الإجابة على نفس ورقة الأسئلة بوضع علامة (صح) أو أى علامة أخرى مثل ( تظليل، وضع خط تحت الاجابة، دائرة) وفى حالة وضع علامة أمام اختيارين أو أكثر يتم إلغاء السؤال للطالب.

وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على كل مادة، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الامتحان إلكترونيًا وحفظها بصيغة (PDF) على ألا يتجاوز حجم الملف ٢ ميجابايت، ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية واختيار المادة بدقة، ثم الضغط على زر حفظ لإرسال الملف الالكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لابناؤنا فى الخارج.

وبالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتعين عليهم تحميل الامتحانات الخاصة بالفصل الأول (PDF)، وبعد الإنتهاء من الإجابة عليها يتم رفعها بشكل منفصل عن ملفات الفصل الدراسي الثاني عبر المنصة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي)، تشير الوزارة إلى أنه من المقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذه الصفوف بنظام الاختبارات الإلكترونية من المنزل (Online Exams).

اختبارات إلكترونية محاكاة لطلاب (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي) بداية من غد الجمعة

 

كما تقرر تنفيذ اختبارات إلكترونية كمحاكاة لطلاب الصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي) بداية من غد الجمعة الموافق ٨ مايو ٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٦ بهدف تدريب الطلاب على النظام الجديد واستعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن للطلاب المستهدفين الاطلاع على ملفات التوعية ودليل المستخدم للتعرف على كيفية تأدية الامتحان من خلال منصة “مدرستك في مصر”، باستخدام حساب الطالب الرسمي الذي يحصل عليه ولي الأمر من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسادة أولياء الأمور ضرورة الدخول على حساباتهم الرسمية على منصة “أبناؤنا في الخارج” لاستلام أرقام الجلوس، والروابط والحسابات الخاصة بأبنائهم ومتابعة أداء الطلاب لامتحانات المحاكاة والتدريب وكذلك الحسابات الخاصة بتأدية امتحانات الفصل الدراسى.

وتوضح الوزارة أنه يجب على الطالب الذي تخلف عن اختبارات الفصل الدراسي الأول، تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات الفصل الدراسي الأول عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط:
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

وبعد الإنتهاء من الإجابة عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، يقوم الطالب بعمل مسح الكتروني له، ورفعه على المنصة، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة في نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها على تقديم تجربة امتحانية ميسرة وآمنة لأبنائنا في الخارج، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لضمان دقة التقييم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

حسين الجسمي

حسين الجسمي: “اصنع في الإمارات” يعكس قوة الرؤية الإماراتية

هانى ومدحت

صديق العمر.. مدحت صالح ناعيا هاني شاكر: ربنا ينور طريقك يا حبيبي

طارق الشناوي وألين تاشجيان

مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي لعام 2026 للناقد طارق الشناوي والتركية ألين تاشجيان

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد