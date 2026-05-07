قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية
الجناح المصري يعود إلى سوق الأفلام في مهرجان كان 2026
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026

منتخب إيران
منتخب إيران
منتصر الرفاعي

في تطور لافت قبل انطلاق كأس العالم 2026 تصاعدت الشكوك حول مشاركة منتخب إيران في البطولة على خلفية توترات سياسية وإجرائية قد تؤثر على تواجده في الحدث العالمي المرتقب الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن تحركات مرتقبة لعقد اجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف الحصول على ضمانات رسمية تتعلق بحسن معاملة بعثة المنتخب الإيراني طوال فترة البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة متصاعدة، بعد قرار السلطات الكندية بمنع رئيس الاتحاد الإيراني من دخول أراضيها بسبب ارتباطات سابقة وهو ما أثار حالة من الجدل حول ترتيبات مشاركة المنتخب خاصة في ظل توزيع المباريات بين الدول المستضيفة.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو قبل أن يلتقي مع بلجيكا في المباراة الثانية ثم يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وأكد “تاج” أن مشاركة بلاده في البطولة تظل مشروطة بالحصول على ضمانات واضحة من "فيفا" تتعلق باحترام البعثة وتسهيل الإجراءات لا سيما فيما يخص التأشيرات والتنقل مشددا على أن غياب هذه الضمانات قد يدفع الاتحاد الإيراني إلى إعادة النظر في قرار المشاركة.

وفي السياق ذاته، دعمت وزارة الخارجية الإيرانية موقف اتحاد الكرة حيث شدد المتحدث الرسمي على ضرورة الفصل بين الرياضة والسياسة، مطالبا "فيفا" بالالتزام بلوائحه وضمان بيئة آمنة ومحايدة لجميع المنتخبات المشاركة.

وبين التصعيد الإيراني والموقف الدولي تبقى مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترقب في ظل استمرار التوترات السياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الرياضي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قبل انطلاق البطولة.

منتخب إيران كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم 2026 مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بشرى سارة.. الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراه..تفاصيل

لدعاء.. أعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول

الدعاء.. اعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول

القارئ محمد أحمد حسن

متسابق دولة التلاوة.. اعتماد محمد أحمد حسن قارئا بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد