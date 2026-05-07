تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026

في تطور لافت قبل انطلاق كأس العالم 2026 تصاعدت الشكوك حول مشاركة منتخب إيران في البطولة على خلفية توترات سياسية وإجرائية قد تؤثر على تواجده في الحدث العالمي المرتقب الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن تحركات مرتقبة لعقد اجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف الحصول على ضمانات رسمية تتعلق بحسن معاملة بعثة المنتخب الإيراني طوال فترة البطولة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة متصاعدة، بعد قرار السلطات الكندية بمنع رئيس الاتحاد الإيراني من دخول أراضيها بسبب ارتباطات سابقة وهو ما أثار حالة من الجدل حول ترتيبات مشاركة المنتخب خاصة في ظل توزيع المباريات بين الدول المستضيفة.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو قبل أن يلتقي مع بلجيكا في المباراة الثانية ثم يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وأكد “تاج” أن مشاركة بلاده في البطولة تظل مشروطة بالحصول على ضمانات واضحة من "فيفا" تتعلق باحترام البعثة وتسهيل الإجراءات لا سيما فيما يخص التأشيرات والتنقل مشددا على أن غياب هذه الضمانات قد يدفع الاتحاد الإيراني إلى إعادة النظر في قرار المشاركة.

وفي السياق ذاته، دعمت وزارة الخارجية الإيرانية موقف اتحاد الكرة حيث شدد المتحدث الرسمي على ضرورة الفصل بين الرياضة والسياسة، مطالبا "فيفا" بالالتزام بلوائحه وضمان بيئة آمنة ومحايدة لجميع المنتخبات المشاركة.

وبين التصعيد الإيراني والموقف الدولي تبقى مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترقب في ظل استمرار التوترات السياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الرياضي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قبل انطلاق البطولة.