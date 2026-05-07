أسماك طازجة وأسعار متنوعة.. حلقة أسماك طور سيناء تبدأ جذب المواطنين بعد انطلاق التشغيل

بدأت حركة البيع والشراء تنتعش داخل حلقة أسماك طور سيناء، مع بدء عدد من تجار الأسماك عرض منتجاتهم رسميًا للجمهور، وذلك بعد نحو شهر من افتتاحها على يد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وشهدت الحلقة، منذ الساعات الأولى لبدء التشغيل الفعلي، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الأسماك الطازجة، في ظل توافر العديد من الأصناف والأحجام المختلفة، وسط توقعات بأن تسهم الحلقة في تنظيم تجارة الأسماك بمدينة طور سيناء وتوفير منتجات بحرية بأسعار متنوعة تناسب مختلف الفئات.

وقال عيد البنا، أحد تجار الأسماك بالحَلْقة، إن المعروض من الأسماك يتميز بالطزاجة والتنوع، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 30 جنيهًا وتصل إلى 200 جنيه، بحسب نوع السمك وحجمه.

و أضاف البنا أن تشغيل الحلقة بصورة كاملة سيساعد على توفير الأسماك بشكل مستمر للمواطنين، والحد من العشوائية في عمليات البيع.

وطالب عدد من أهالي طور سيناء بسرعة تشغيل وافتتاح جميع المحال المخصصة داخل الحلقة، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروع، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والصيادين والتجار.

كما دعا مواطنون إلى تخصيص جزء من إنتاج مراكب الجر و«الشنشيلة» لصالح أهالي طور سيناء، وطرحه للبيع داخل الحلقة بشكل يومي، بما يسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الأسر على الأسماك كوجبة رئيسية.

وتأتي حلقة أسماك طور سيناء ضمن جهود محافظة جنوب سيناء لتطوير الأسواق الحضارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم قطاع الثروة السمكية وتنشيط الحركة بالمدينة.