مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم الخميس عن ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر مايو الجاري إلى 9400 أسير ومعتقل من بينهم 87 أسيرة ونحو 360 طفلا.

وأفادت المؤسسات الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، نادي الأسير الفلسطيني ، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم – بأن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل إلى (3376) معتقلا إداريا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المعتقلين الذين صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" يبلغ نحو (1283) معتقلًا .. لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال ضمن هذه الفئة.

وأوضحت المؤسسات الثلاث أن هذا التصنيف يضم أيضًا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.