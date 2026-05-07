الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

أخبار البلد

مطاردة داخل صالة الوصول.. جمارك القاهرة تضبط شحنة "إكستازي" مخبأة بحقيبة وملابس راكب| صور

جمارك مطار القاهرة
جمارك مطار القاهرة
نورهان خفاجي

في واقعة درامية تعكس يقظة وحزم رجال الجمارك، نجحت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، في إحباط محاولة راكب عربي تهريب كميات كبيرة من مخدر "الإكستازي" (أقراص وسوائل)، وذلك بعد محاولة فاشلة منه للفرار خارج صالة الوصول بمبنى الركاب رقم (3).

محاولة تضليل ومطاردة مثيرة

بدأت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل؛ حيث اشتبه محمود محمد طلعت، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب عربي حاول الخروج مسرعاً من البوابة الجمركية. 

وبسؤاله عن وجود مقتنيات تستحق الإفصاح، أنكر ذلك، إلا أن توني فكري، مدير الحركة والمشرف على الصالة، أمر بتفتيش حقائبه يدوياً بمعرفة عبد القوي عزوز، رئيس القسم.

وأثناء التفتيش، لاحظ رئيس القسم وجود حقيبة صغيرة (كروس) يخفيها الراكب أسفل "جاكيت" منتفخ يرتديه، وبمجرد مطالبته بإخراجها، فاجأ الراكب الجميع بالفرار خارج الصالة. 

وعلى الفور، كلف الدكتور حسين هيكل، مدير إدارة الجمرك، ثلاثة مأمورين بملاحقته، حيث تمكنوا من ضبطه بمساعدة عاملي المطار، رغم محاولته التخلص من "لفافة" كانت بحوزته ألقاها بعيداً قبل أن يتلقفها أحد مأموري الضبط ببراعة.

تفاصيل المضبوطات

عقب السيطرة على الراكب والعودة به للصالة، أسفر تفتيش اللفافة عن ضبط 1664 قرصاً ملوناً لمخدر "إكستازي" بوزن 665 جراماً، بالإضافة إلى كمية من أجزاء الأقراص لذات المخدر تزن 165 جراماً. 

كما أسفر التفتيش الذاتي للراكب، الذي أجرته لجنة ضمت هاني محمود وأحمد عنتر بإشراف حازم محمد علي مدير الحركة، عن اكتشاف 4 زجاجات بلاستيكية تحتوي على سائل ملون يشتبه في كونه "إكستازي سائل" بوزن إجمالي بلغ 2.440 كيلو جرام.

إجراءات قانونية حازمة

شارك في عمليات الضبط والجرد والوزن فريق عمل ضم كلاً من أحمد عادل فتحي، وبسمة حسني، ومحمد أحمد محمود، والسيد أحمد موسى. ومن جانبه، أمر الدكتور حسين هيكل بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، قرر إحالة المتهم للنيابة المختصة.

وباشرت النيابة التحقيقات؛ حيث أمر المستشار معتز زكريا، رئيس نيابة النزهة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الأستاذ أحمد أموي، ودعم وزير المالية السيد أحمد كجوك، لتشديد الرقابة على كافة المنافذ (بما فيها مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية) مع الحرص على تسهيل إجراءات المسافرين والسياح.

