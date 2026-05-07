ادعت إصابتها بالسرطان لجمع تبرعات.. حبس دنيا فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق في الإسماعيلية، حبس دنيا فؤاد 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال وادعاء الأمراض لجلب تبرعات غير مشروعة.

وكانت محامية المتبرعين ضحايا دنيا فؤاد مدعية الإصابة بمرض السرطان، أن التهم التي تواجهها الآن أمام جهات التحقيق هي جمع تبرعات بدون وجه حق والتربح، والنصب والاحتيال، وادعاء المرض، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وادعت دنيا فؤاد أمام جهات التحقيق أن هناك 3 أشخاص استغلوا اسمها وشهرتها كمحاربة للسرطان، وجمعوا مبالغ مالية من حساباتهم، مستغلين تشابه أسمائهم معها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار فحص جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، حيث تعمل الجهات المعنية على الاستماع لأقوال الأطراف المعنية، والتحقق من صحة الاتهامات المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على استمرار التحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.