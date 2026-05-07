ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات أمام كلية البنات بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة ملاكي تحرش بالطالبات أمام كلية البنات بمصر الجديدة بعد قيامه بأفعال خادشه للحياء.

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بإتيان أفعال خادشه للحياء بجوار السور الخارجى لكلية البنات بمصر الجديدة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مشرف مبيعات بأحد مصانع المواد الغذائية "له معلومات جنائية" – مقيم بالساحل بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار اليها منذ عام تقريباً حيث كان معتاد التردد على ذات المنطقة للتحرش بالفتيات، وتبين قيامه ببيع السيارة المستخدمة فى الواقعة منذ عدة أشهر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.