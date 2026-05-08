للعمرة و الحج.. الإفتاء توضح مواصفات ملابس الإحرام للمرأة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مواصفات ملابس الإحرام للمرأة.

ملابس الإحرام للمرأة

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها وقدميها.

وبينت أنه يجب أن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

وشددت على أنه على المرأة ألا تزاحم الرجال، سواء كانت في الحج أو في غيره.

ملابس الإحرام للرجل والمرأة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية إن المحرم هو الذي قصد مكةَ لأداء نسك العمرة أو الحج بشروط مخصوصة .



وذكر المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن من هذه الشروط المخصوصة في الإحرام بالنسبة للرجل أن لا يلبس المخيط المحيط، بمعنى أنه لا يجعل الشيء محيطًا بجسده ومخيطًا في نفس الوقت ، ولا يلبس شيئًا على رأسه، ولا يلبس في رِجْله شيئًا يغطي آخر القدم ؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ " .



وأضاف عاشور خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أمَّا بالنسبة للمرأة فلبس إحرامها لا يشترط فيه ما يشترط في لبس إحرام الرجل ، فيباح لها أن تلبس ما تشاء من ملابسها العادية مخيطًا أو محيطًا بشرط أن تكشف يديها ووجهها.



والخلاصة : أن لباس الإحرام بالنسبة للرجل ألا يكون مخيطا محيطًا في نفس الوقت ، بمعنى أنه يجوز لبس المخيط فقط ، أو المحيط فقط ، أمَّا هما معًا فلا يجوز .



وبالنسبة للمرأة فلباسها حال إحرامها هو الملابس العادية إلا أنها لا تنتقب ولا تغطي يديها .