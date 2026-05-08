محافظ الفيوم: استرداد 100 فدان من أراضي أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق

أعلن محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق نجحت في استرداد مساحة 100 فدان بطريق "الريان - الواحات" بعد الشروع في التعد عليها وتجهيزها لأعمال الزراعة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحافظ- في بيان اليوم/الجمعة/- أن الحملة تمكنت من إزالة كافة مظاهر التعدي، واسترداد الأرض، وفرض سيطرة الدولة على المنطقة بشكل كامل، حيث تم مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في التعدي، والتحفظ على 8 خلايا طاقة شمسية تضم 100 لوحة طاقة.
كما قامت الحملة بإزالة مبنيين مخالفين تم بناؤهما داخل المساحة المستردة، أحدهما على مساحة 150 متراً والآخر على مساحة 200 متر.