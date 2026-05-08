ماغي بو غصن تدشن أولى تجاربها على المسرح الكويتي عبر "منتزه الخيران"

وصلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن إلى الكويت، إيذاناً ببدء أولى خطواتها في المسرح الكويتي من خلال مشاركتها في المسرحية الغنائية الاستعراضية منتزه الخيران، التي تنطلق عروضها على مسرح المنصورية اعتباراً من الخميس 14 أيار الجاري، وسط حالة من الترقب الجماهيري والاهتمام الكبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد وصول بو غصن أجواء احتفالية استثنائية، إذ حرص فريق العمل ونجوم المسرحية على استقبالها بطريقة تعكس طبيعة العمل الفنية والروح الكويتية التراثية، حيث رافقت لحظة وصولها “العراضة” الشعبية والفرقة الموسيقية، في مشهد بدا وكأنه جزء من العرض المسرحي نفسه، ما أضفى طابعاً احتفالياً مميزاً على انطلاق التجربة اللبنانية الأولى من نوعها على خشبة المسرح الكويتي.

وتحمل هذه المشاركة أهمية خاصة في مسيرة ماغي بو غصن الفنية، كونها تُعد أول ممثلة لبنانية تشارك في عمل مسرحي كويتي، في خطوة فنية تجمع بين الدراما اللبنانية والمسرح الغنائي الخليجي، ضمن تجربة تسعى إلى خلق مساحة تلاقٍ فني وثقافي بين الجمهورين اللبناني والكويتي، وتقديم قالب مسرحي يجمع بين الكوميديا والاستعراض والبعد الاجتماعي.

ومنذ الإعلان الرسمي عن المسرحية، حظي العمل باهتمام واسع وتفاعل ملحوظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع انطلاق الحجوزات التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور الكويتي، وسط توقعات بأن تحقق المسرحية حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال فترة عرضها.

وتجسد بو غصن في المسرحية شخصية امرأة لبنانية تقيم في الكويت، تقرر قضاء عطلتها الصيفية مع عائلتها في “منتزه الخيران”، الوجهة السياحية التي تحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة الكويتيين، وهناك تتقاطع حياتها مع عدد من العائلات والأصدقاء ضمن سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية، في إطار غنائي استعراضي يحمل رسائل اجتماعية وقالباً ترفيهياً متنوعاً.

ويضم العمل مجموعة من الأسماء الفنية الخليجية، ويأتي بتوقيع المخرج شملان النصار، فيما يتولى أحمد العوضي مهمة التأليف والإشراف الفني، بينما يقدم بشار الشطي الألحان والإشراف الموسيقي، وتكتب الأغاني بقلم محمد الشريدة، مع توزيع موسيقي لـطلال العيدان، تحت إشراف عام من عبدالله عبدالرضا.

وتُعد “منتزه الخيران” واحدة من أبرز التجارب المسرحية المنتظرة في الموسم الحالي، لما تحمله من توليفة فنية تجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراض الغنائي والحضور الخليجي – اللبناني المشترك، في خطوة يرى متابعون أنها قد تفتح الباب أمام تعاونات مسرحية عربية أوسع خلال الفترة المقبلة.