ضبط قائد سيارة لوّح بإشارات خادشة للحياء على أحد الطرق بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة والتوقف أمامه بشكل مفاجئ، ولدى معاتبته له قام بالتلويح له بإشارات خادشة للحياء حال سيرهما بأحد الطرق بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.