خناقة كشفتها.. ضبط طبيبة أسنان محكوم عليها في 45 قضية تبديد وشيكات بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط طبيبة أسنان تبلغ من العمر 47 عامًا، صادر ضدها أحكام قضائية في 45 قضية تبديد وشيكات؛ وذلك خلال فحص بلاغ بوقوع مشاجرة بينها وبين صاحب شركة للأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود مشاجرة بين طرفين بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن طرفي المشاجرة هما صاحب شركة للأجهزة الكهربائية، والطبيبة المذكورة.

وأفاد المُبلِّغ بأنه تعامل مع الطبيبة في بيع أجهزة كهربائية بنظام التقسيط، إلا أنها لم تلتزم بالسداد، مشيرًا إلى أنه تصادف لقاؤهما بالشارع ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأسفرت التحريات عن ضبط الطبيبة، وبمواجهتها أقرت بصدور الأحكام القضائية ضدها في القضايا المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.