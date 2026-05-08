مصطفى حسني كتب كتابهم .. عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه مايا

احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه "مايا أحمد زيادة " على رجل الأعمال الشاب كريم رشاد عثمان، حيث اقيم الحفل داخل منزل العروس بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عائلي مكثف على رأسهم والد العروس الدكتور أحمد زيادة ووالد العريس محمد رشاد عثمان والدكتور شريف زيادة وباقي افراد العائلة وعدد من النجوم.

وكان في مقدمة الحضور الكابتن حسام غالي لاعب الاهلي السابق والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، ومحمد هاني لاعب منتخب مصر، واللواء محمود ابو الفتوح والنائب اشرف رشاد عثمان وعدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وعقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني، الذي قدم التهنئة للعروسان، متمنيا لهما حياة سعيدة.

وسادت اجواء من البهجة والسعادة على الحفل، الذي كان عائليا من الدرجة الأولى، كما انه من المفترض أن يقام الزفاف خلال الأيام القادمة بأحد الاماكن الشهيرة بالقاهرة

