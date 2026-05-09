جهود مكثفة بالوادي الجديد لتحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق

أكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، اليوم الجمعة، تنفيذ الخطط اليومية بمراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، نحو تحسين جودة الحياة وتطوير المرافق الخدمية وتعزيز جهود التنمية المستدامة، خلال الفترة من ٢ إلى ٧ مايو ٢٠٢٦م

وشهد مركز الخارجة استمرار تشغيل أسواق اليوم الواحد ومنافذ بيع السلع والخضروات بأسعار مخفضة، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتكافل الاجتماعي، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير، ومتابعة المشروعات الاستثمارية والمرافق الحيوية، مع استمرار اللقاءات الميدانية للاستماع إلى مطالب المواطنين وحل الشكاوى بصورة فورية.

وفي مركز الداخلة، تواصلت جهود توفير السلع الغذائية والخدمات الأساسية، بالتزامن مع استكمال أعمال تطوير بعض الطرق والمحاور الداخلية وتحسين الحركة المرورية، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية على الأسواق ورفع الإشغالات، والتصدي الفوري للتعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء.