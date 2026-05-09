سيد معوض: الدوري ما زال في الملعب للأهلي.. ولازم نكمل للنهاية

أكد سيد معوض نجم الاهلي السابق أن المنافسة على بطولة الدوري لا تزال مستمرة بالنسبة للنادي الأهلي، مشددًا على أن الفريق مطالب بالتركيز في مباراة واحدة فقط وتحقيق الفوز ثم انتظار ما ستسفر عنه النتائج.

وقال معوض خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق” : “أنت عندك مباراة واحدة اكسبها واعمل اللي عليك وبعد كده يحلها ربنا”، موضحًا أن الفريق لا يجب أن يفكر في الحسابات المعقدة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الأداء الجيد في المباريات الأخيرة، خاصة أمام الزمالك وإنبي، أعاد الثقة لجماهير الأهلي، التي عادت لدعم الفريق بقوة داخل المدرجات.

وأضاف أن استمرار هذا الشكل الإيجابي مهم حتى لو لم يُتوج الفريق باللقب، مؤكدًا أن إنهاء الموسم بثلاث مباريات قوية يمكن البناء عليها في الموسم الجديد.