محافظ القاهرة يتفقد أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى مكانه الجديد

يتواجد الآن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة للإشراف على اعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى مكانه الجديد بنزلة سوق الحمام من المحور الجديد لـ صلاح سالم.

وكان قد قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية لترميم سور مجرى العيون بالتعاون مع وزارة الآثار، فى المسافة من شارع عين الحياة ، حتى شارع القدرية، ومن شارع مجرى العيون من عين الحياة حتى مستشفى المقطم ، ونسب تنفيذ الممشى المجاور له، وكذلك لمتابعة الجهود الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة به ، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى اطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالإضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة فى جولته المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.