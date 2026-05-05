محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ١٦ مايو إلي ١١ يونيه ٢٠٢٦ .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت د. همت أبو كيلة مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت ١٦مايو إلى الأحد ٢٤ مايو ، وسيؤدي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي الامتحانات في الفترة من السبت ١٦ مايو إلى الاثنين ١٨ مايو ، والصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت ١٦ مايو حتى الاربعاء ٢٠ مايو ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو ، والنقل الإعدادي المهنى من السبت ١٦ مايو حتى الخميس ٢١ مايو ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ٤ يونيه حتى الخميس ١١ يونيو ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ٢ مايو حتى الخميس ١٤ مايو .

وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ١ ، ٢ يونيه ، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المواد التى لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل من يوم الإثنين ١١ مايو حتى الأربعاء ١٣ مايو ،ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الإثنين ١ يونيه إلى يوم الاربعاء ٣ يونيه ، كما سيتم التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبارا من يوم الإثنين ١١ مايو حتى الأربعاء ١٣ مايو، ولا تعقد امتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢٦ مايو إلى السبت ٣٠ مايو .