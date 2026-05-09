قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
حفيظ دراجي يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
تشكيل مواجهة برايتون ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
مصدر بالزمالك: لا قلق بشأن مشكلة إيقاف القيد والأمر سينتهي بنهاية الموسم الجاري
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا
عروض الـ 10 كيلو تسيطر على الأسواق.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت 9 مايو
أسعار العملات العربية بالبنوك.. الدينار الكويتي يواصل الصدارة أمام الجنيه
قبل افتتاح مقر جامعة سنجور.. الرئيس السيسي وماكرون يلتقطان صورًا تذكارية|صور
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد غدا
موعد انطلاق فصل الصيف 2026 | متى يبدأ رسميًا.. ولماذا يختلف تاريخ بدايته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي لنظيره الجيبوتي

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

استقبل إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لنظيره الجيبوتي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الجيبوتي له تقديراً لدوره الريادي في قيادة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

كما جدد رئيس الوزراء توجيه دعوة رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجيبوتي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين، التي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا حرص مصر على التنسيق المستمر مع جمهورية جيبوتي الشقيقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات متعددة، بما يشمل تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات، إلى جانب التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أكد رئيس جمهورية جيبوتي أن العلاقة بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى للتعاون، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

كما طلب فخامة رئيس جيبوتي نقل خالص تحياته إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

إسماعيل عمر جيله الرئيس الجيبوتي مدبولي رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

البحرين

الأردن يعلن دعمه الكامل للبحرين ويدين مخططات تهدد أمنها واستقرارها

المتحف المصري الكبير

الهرم الرابع.. إشادة بريطانية واسعة بالمتحف المصري الكبير

أرشيفية

صندوق النقد يحدد الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد