مباحثات "أردنية - مصرية - عراقية" لتعزيز كفاءة شركة الجسر العربي

بحث وزير النقل الأردني الدكتور نضال قطامين ، مع مسئولي شركة الجسر العربي للملاحة، سبل تطوير محطة الركاب وتعزيز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة النقل الإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الشركة في مدينة العقبة اليوم "السبت" بمشاركة مدير عام الشركة عدنان العبادلة، واللواء جمال إبراهيم ممثل الجانب المصري والمهندس محيي الدين الإمارة ممثلا عن الجانب العراقي، إلى جانب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ومدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي.

كما بحث الوزير واقع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العقبة وسبل تعزيز كفاءتها وتطويرها بما يدعم حركة التجارة والنقل في المنطقة.