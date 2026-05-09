نيابة الإسماعيلية تواصل الاستماع لشهود قضية تبرعات محاربة السرطان



تواصل جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود في القضية المتداولة إعلاميًا الخاصة بالبلوجر دنيا فؤاد، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “محاربة السرطان”، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بجمع تبرعات من المواطنين بزعم تلقي العلاج.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة تكثف من إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم الاستماع إلى عدد من مقدمي البلاغات، إلى جانب فحص التحويلات المالية والتقارير الطبية والمستندات المتعلقة بالحالة.

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق طلبت تحريات المباحث حول نشاط المتهمة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مراجعة الصفحات والحسابات المستخدمة في جمع التبرعات، للوقوف على مدى صحة الادعاءات المتداولة.

وكانت القضية قد أثارت حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تتهم البلوجر الشهيرة بالحصول على أموال من متابعين بدعوى العلاج من مرض السرطان، فيما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.