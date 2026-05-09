رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون

أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله أن العلاقة بين مصر وبلاده تمثل نموذجًا يحتذى للتعاون، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

جاء ذلك خلال استقبال إسماعيل عمر، اليوم "السبت"، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطلب الرئيس الجيبوتي نقل خالص تحياته إلى الرئيس السيسي.. ومن جهته، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهاني الرئيس السيسي لنظيره الجيبوتي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الجيبوتي له تقديراً لدوره الريادي في قيادة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وجدد رئيس الوزراء توجيه دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجيبوتي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وخلال اللقاء، أكد مدبولي عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين، التي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل ووحدة المصير، مشددا على حرص مصر على التنسيق المستمر مع جمهورية جيبوتي الشقيقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق رئيس الوزراء إلى محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات متعددة، بما يشمل تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات، إلى جانب التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.