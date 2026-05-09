الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس المأذون المخالف وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا
رئيس اللجنة العلمية لكورونا: فيروس هانتا موجود منذ عقود وانتقاله بين البشر ضعيف جدًا
تأجيل النطق بالحكم على المتهم بالتعدي على طفلة يتيمه جنسيا ومحاولة قلع عينيها بالشرقية
قرب الـ 7 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21
لبنى عسل: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يؤكد مكانة مصر الحضارية
ماكرون: فرنسا تبني شراكة استراتيجية مع القاهرة لبناء مستقبل إفريقيا وإعادة توحيد المتوسط
قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الفرنسية تكرس الاستقرار المصري كضمانة لأمن أوروبا
فيديو رومانسي يجمع أحمد العوضي ويارا السكري يثير الجدل مجددا.. وشيرين عبد الوهاب تدخل على الخط بأغنية تباعا تباعا
زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم
بسبب المخالفات .. غلق وتشميع دار ضيافة للمرضى بالدقي .. صور
أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات
حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة
الشهيد نقيب محمد أبو غزالة
محمد إبراهيم

في سجل الشهداء الذين كتبوا أسماءهم بدمائهم على رمال سيناء، يبرز اسم الشهيد النقيب محمد زكريا أبو غزالة كواحد من أبناء مصر الذين حملوا أرواحهم على أكفهم دفاعا عن الوطن، مؤمنين بأن الأرض التي ارتوت بدماء الأبطال على مدار عقود لا يمكن أن تسقط أمام الإرهاب أو تنكسر أمام الظلام.

ولد الشهيد البطل محمد زكريا أبو غزالة في قرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونشأ على قيم الوطنية والشرف والانتماء، ليشق طريقه نحو  الإنضمام للقوات المسلحة، حيث تخرج في الدفعة 103 حربية.

ومنذ التحاقه بالقوات المسلحة، عرف بين زملائه وقادته بالشجاعة الكبيرة والانضباط والإقدام، وكان مثالا للمقاتل الذي يسبق رجاله إلى مواقع الخطر، مؤمنا بأن الدفاع عن الوطن ليس مهمة، بل عقيدة راسخة لا تقبل التراجع أو المساومة.

وفي الرابع والعشرين من أكتوبر عام 2014، ارتقى الشهيد البطل إلى مرتبة الخلود خلال الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف كمين كرم القواديس بشمال سيناء، ذلك الهجوم الذي حاولت من خلاله قوى الإرهاب أن تنال من عزيمة الدولة المصرية، لكنها اصطدمت برجال آمنوا بأن الشهادة شرف، وأن حماية الوطن أغلى من الحياة نفسها.

وفي تصريحات سابقة بمناسبة يوم الشهيد، أكدت أسرة الشهيد أن النقيب محمد زكريا أبو غزالة استشهد وهو يواجه العناصر الإرهابية بثبات وشجاعة حتى اللحظات الأخيرة، رافضا التراجع أو الاستسلام، ليقدم روحه الطاهرة فداء لمصر وشعبها، وليبقى اسمه شاهدا على بطولات رجال القوات المسلحة الذين صنعوا بدمائهم جدارا منيعا في مواجهة الإرهاب.

رحل الشهيد نقيب محمد أبو غزالة بجسده، لكن سيرته ستظل حاضرة في وجدان المصريين، تروي للأجيال، وليبقى النقيب محمد زكريا أبو غزالة واحدا من الأسماء التي خلدها التاريخ في سجل الشرف والبطولة.

لمشاهدة فيديو الشهيد أضغط هنا

القوات المسلحة حكاية بطل المتحدث العسكري شمال سيناء سيناء النقيب محمد أبو غزالة محمد أبوغزالة النقيب محمد أبوغزالة

