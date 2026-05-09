محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق الداخلية واستكمال ميدان المسلة بالفرافرة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية واستكمال أعمال إنشاء ميدان "المسلة" جنوب المدينة، يرافقها عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، وسلامة علي محمد رئيس المركز.

وتفقدت المحافظ أعمال الرصف الجارية بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال رصف بطول نحو ٢ كم تبدأ من شارع جمال عبد الناصر مرورًا بميدان الشاشة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء ميدان "المسلة" والتي تُنفذ خلال العام المالي الحالي بتكلفة ٣ ملايين جنيه، بهدف تحسين كفاءة الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل المدينة.

ووجّهت حنان مجدي بدعم المركز بمبلغ إضافي قدره ٥ ملايين جنيه لاستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الممتدة من مسجد "صالح" وحتى ميدان "المسلة" والمناطق المحيطة جنوب المدينة.