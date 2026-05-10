محافظ الغربية يتابع أعمال رصف جسر مصرف محلة روح إخناواي – الرجدية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رصف الجسر الأيمن لمصرف محلة روح في المسافة الممتدة من قرية إخناواي حتى قرية الرجدية بطول 3.3 كم، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالغربية،وذلك ضمن مشروعات الطرق الإنشائية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يُعد أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تحسين مستوى الطرق الداخلية وإنشاء محاور مرورية جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، موضحًا أن الطريق الجديد يمثل إضافة قوية لشبكة الطرق بمحافظة الغربية، حيث يربط بين قرى مراكز طنطا والسنطة وزفتى وبين طريق طنطا – المحلة الكبرى، بما يدعم حركة التنقل ويُسهم في تقليل زمن الرحلات بين القرى والمراكز.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة في قطاع الطرق، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية وتحسين جودة الحياة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء التنفيذ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.