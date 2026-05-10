قد تغيبه عن المونديال.. مخاوف من تعرض نيكو ويليامز لإصابة عضلية قبل شهر من انطلاق كأس العالم

تعرض الدولي الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو وجناح المنتخب الإسباني لإصابة خلال مباراة فريقه اليوم الأحد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.

وتم استبدال ويليامز قبل نهاية الشوط الأول من مباراة فالنسيا بسبب إصابة عضلية، وفي الدقيقة ٣٥ من الشوط الأول سقط الجناح الدولي أرضًا ولم يعد للملعب مجدداً بسبب إصابة عضلية، ليحل محله شقيقه إيناكي، وسط مخاوف بشأن مصيره من اللحاق بالمنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم المقبلة.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن نيكو ويليامز سيخضع غداً الاثنين لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التي تأتي قبل شهر من انطلاق كأس العالم، وقبل أقل من أسبوعين من إعلان لويس دي لا فوينتي عن قائمة المنتخب التي ستخوض المونديال.

ووفقًا للصحيفة، يأمل المسؤولون ألا تكون الإصابة خطيرة، لاسيما وأن اللاعب الملعب مشيًا على قدميه.

وخلال المباراة ذاتها، غادر المدافع المخضرم إيمريك لابورت ملعب المباراة بين الشوطين وحل محله ديفيد فيفيان، ولم يُصدر نادي أتلتيك بلباو أي تقرير طبي حتى الآن بشأن أسباب اضطرار اللاعبين لمغادرة المباراة.