ناقد رياضي.. يكشف قرارًا جديدًا داخل الأهلي بشأن عقود المديرين الفنيين

كشف الناقد الرياضي خالد الأتربي، عن قرار جديد داخل النادي الأهلي يتعلق بسياسة التعاقد مع المديرين الفنيين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الأتربي خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”

أن الأهلي اتخذ قرارًا نهائيًا بتفادي ما حدث سابقًا في عقود المدربين، بحيث لن يتم الموافقة على أي شرط يمنح المدرب حق الحصول على قيمة عقده بالكامل في حال الرحيل المبكر من الموسم الأول.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي قررت وضع بنود وضمانات متبادلة في العقود الجديدة، بحيث يحصل المدرب على ضمانات أيضًا، وفي المقابل يضع النادي معايير وأهداف واضحة للتقييم.

وأضاف أن هذه المعايير قد تتضمن أهدافًا فنية ونتائج محددة، وفي حال عدم تحقيقها حتى من الموسم الأول، يحق للنادي إنهاء التعاقد دون الالتزام بسداد كامل قيمة العقد.